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определение слова Транспорт по ОБЖ
определение слова Транспорт по ОБЖ
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Транспор- отрасль народного хозяйства, связанная с перевозкой людей и грузов.
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