Определение слову путь в физике 7 класс

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Определение слову путь в физике 7 класс
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Ответ(ы):
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Путь — это расстояние, которое прошло тело.Путь — кривая, непрерывное отображение отрезка {displaystyle [0,1]} в топологическое пространство.Путь — теория, последовательность вершин графа.Путь — длина участка траектории материальной точки в физике.Путь — разновидность хозяйственного землеустройства русского средневековья (XIV—XVI), административно-территориальная единица.Путь — московское книгоиздательство, существовавшее в 1910—1918 годах на средства М. К. Морозовой и выпускавшее философскую литературу.Путь — религиозно-философский журнал, издававшийся в Париже в 1925—1940 годах русскими эмигрантами.
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