Определи число глаголов. Подчекни глагол в неопределенной форме. Мы писали, мы писали, Наши пальчики устали. А теперь мы отдохнем И опять писать начнём.
Русский язык
Определи число глаголов. Подчекни глагол в неопределенной форме. Мы писали, мы писали, Наши пальчики устали. А теперь мы отдохнем И опять писать начнём.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот все 6 глаголов: писали-множественное число, писали-множественное число, устали- множественное число, отдохнём- множественное число, писать- неопределённый глагол и не имеет числа, начнём-множественное число.
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