Определи число глаголов. Подчекни глагол в неопределенной форме. Мы писали, мы писали, Наши пальчики устали. А теперь мы отдохнем И опять писать начнём.

Русский язык

Определи число глаголов. Подчекни глагол в неопределенной форме. Мы писали, мы писали, Наши пальчики устали. А теперь мы отдохнем И опять писать начнём.

Автор: Гость