Определи границы предложений. Спиши текст. Тучка с солнцем в прятки играли одна закрывала собой солнце её сёстры носились по небу солнце их находило и ловило своими лучами вдруг маленькая и узенькая тучка придумала такую вещь о...

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Определи границы предложений. Спиши текст. Тучка с солнцем в прятки играли одна закрывала собой солнце её сёстры носились по небу солнце их находило и ловило своими лучами вдруг маленькая и узенькая тучка придумала такую вещь она подплыла к другой тучке и спряталась за ней вместо двух маленьких на небе появилась одна большая туча. (По В. Берестову)

Автор: Гость