Определи границы предложений. Спиши текст. Тучка с солнцем в прятки играли одна закрывала собой солнце её сёстры носились по небу солнце их находило и ловило своими лучами вдруг маленькая и узенькая тучка придумала такую вещь о...
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Определи границы предложений. Спиши текст. Тучка с солнцем в прятки играли одна закрывала собой солнце её сёстры носились по небу солнце их находило и ловило своими лучами вдруг маленькая и узенькая тучка придумала такую вещь она подплыла к другой тучке и спряталась за ней вместо двух маленьких на небе появилась одна большая туча. (По В. Берестову)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тучка с солнцем в прятки играли. Одна закрывала собой солнце, её сёстры носились по небу. Солнце их находило и ловило своими лучами. Вдруг маленькая и узенькая тучка придумала такую вещь: она подплыла к другой тучке и спряталась за ней. Вместо двух маленьких на небе появилась одна большая туча. (По В. Берестову)
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