Определи и обозначь части этих слов. Ниже укажи грамматические признаки. Про-сып-а-л- -ся от-раж-а-л-о-сь с-прят-а-л-и-сь

Русский язык
Определи и обозначь части этих слов. Ниже укажи грамматические признаки. Про-сып-а-л- -ся от-раж-а-л-о-сь с-прят-а-л-и-сь
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Все эти слова глаголы и подчеркивать их надо двумя чертами. Спрятались 1)что сделали?- спрятались Начальная форма- спрятаться 2) Постоянные признаки: совершенный вид, прошедшее время, 1 спряжение Непостоянные признаки: множественное число, изъявительное наклонение 3) что сделали спрятались в предложении является сказуемым
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