Определи, какая сумма через год будет лежать на счёте, по которому выплачивается 2% годовых, если первоначальный вклад 11000 р. ?
Математика
Определи, какая сумма через год будет лежать на счёте, по которому выплачивается 2% годовых, если первоначальный вклад 11000 р. ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11000*2/100=220руб на столько прибавится денег на счете за 1 год 11000+220=11220
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