Определи, какая сумма через год будет лежать на счёте, по которому выплачивается 2% годовых, если первоначальный вклад 11000 р. ?

Математика

Определи, какая сумма через год будет лежать на счёте, по которому выплачивается 2% годовых, если первоначальный вклад 11000 р. ?

Автор: Гость