Определи каким стихотворным размером написан стихотворение Тютчева неохотно и н??смело а)ямб б)хорей в)анапест г)дактиль СРОЧНО!!!

Литература
Определи каким стихотворным размером написан стихотворение Тютчева неохотно и н??смело а)ямб б)хорей в)анапест г)дактиль СРОЧНО!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В общем-то, данное стихотворение, тянет на ЧЕТЫРЕХСТОПНЫЙ хорей (нечетные строки) , перемежающийся ТРЕХСТОПНЫМ (четные строки) . Никакой пиррихий, являясь вспомогательной стопой, стихоразмер не определяет!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
My friends and his family. This is my friend
Ответить
Другие предметы
1. Почему ель в парке грустная? 2. Почему елки во дворах радостные?
Ответить
Биология
Помогите... пожалуйста.. что такое выделение???
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста срочно!!!! Номера (823-826)
Ответить
Русский язык
КРУГОМ БЫЛО ТИХО-ТИХО ТАК ЧТО СЛЫШАЛСЯ МАЛЕЙШИЙ ШОРОХ - поставь запятую
Ответить