Определи каким стихотворным размером написан стихотворение Тютчева неохотно и н??смело а)ямб б)хорей в)анапест г)дактиль СРОЧНО!!!
Литература
Определи каким стихотворным размером написан стихотворение Тютчева неохотно и н??смело а)ямб б)хорей в)анапест г)дактиль СРОЧНО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В общем-то, данное стихотворение, тянет на ЧЕТЫРЕХСТОПНЫЙ хорей (нечетные строки) , перемежающийся ТРЕХСТОПНЫМ (четные строки) . Никакой пиррихий, являясь вспомогательной стопой, стихоразмер не определяет!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык