Определи, какое имя существитель определи подразумевается найди иназови глаголы 1 блестит,сушит,жжет, освещает,согревает (что?) 2 идет, падает, лежит,белее, скрипит,тает (что?) 3стоит,растет, гнется, качается,шумит,зеленеет (что?)
Русский язык
Определи, какое имя существитель определи подразумевается найди иназови глаголы 1 блестит,сушит,жжет, освещает,согревает (что?) 2 идет, падает, лежит,белее, скрипит,тает (что?) 3стоит,растет, гнется, качается,шумит,зеленеет (что?)
Ответ(ы):
Гость:
1. солнце 2. снег 3. дерево
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