Определи какую либо крупную реку берущей начало в этих горах
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Определи какую либо крупную реку берущей начало в этих горах
Ответ(ы):
Гость:
Волга Вена Ока и в китае есть я не помню
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