Определи количество ошибок в данных предложеиях. рядом с болотом рос высокий сочный хвощь.Рожь на полях уже сжали.Какая тёмная ноч.
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Определи количество ошибок в данных предложеиях. рядом с болотом рос высокий сочный хвощь.Рожь на полях уже сжали.Какая тёмная ноч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не знаю как там правильно, но я насчитала 2 ошибки (это хвощ, ночь).
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