Определи логику появления цифр и заполни последнюю строчку: 1121131−112113−1121−1221−212−112−2−1−−?
Математика
Определи логику появления цифр и заполни последнюю строчку: 1121131−112113−1121−1221−212−112−2−1−−?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждый раз убирается последняя цифра. следующая цифра 1
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