Определи логику появления цифр и заполни последнюю строчку: 1121131−112113−1121−1221−212−112−2−1−−?

Математика
Определи логику появления цифр и заполни последнюю строчку: 1121131−112113−1121−1221−212−112−2−1−−?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждый раз убирается последняя цифра. следующая цифра 1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Які з чисел 3,12,14 є коренями рівняння?а)17+х=29,б)61-х=58,в)100/х=20Г)(28/х)+8=10
Ответить
Физика
Размеры комнаты Длина -4м Ширина -2,5м Высота - 2м Опредилите массу воздуха , зан??мающего весь обьем комнаты , если его плотность равна 1...
Ответить
География
Петя Васечкин решил начертить план школьного двора на альбомном листе и выбрал масштаб в 1 см - 1 км. Удастся ли ему осуществить свой замысел? Отве...
Ответить
Математика
Решите все номера ! Пожалуйста ! Даю 50 баллов! Очень прошу помогите!!!
Ответить
Химия
Сколько молекул содержится в 100 граммах сульфида натрия?
Ответить