Определи Осн. мысль и тему текста: Витя и Илья учились в третьем классе. Мальчики ??ружили. В воскресенье Витя пригласил товарища в гости. Войдя в квартиру, Илья снял пальто и шапку. Он аккуратно повесил их на вешалку. Мальчик...
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Определи Осн. мысль и тему текста: Витя и Илья учились в третьем классе. Мальчики ??ружили. В воскресенье Витя пригласил товарища в гости. Войдя в квартиру, Илья снял пальто и шапку. Он аккуратно повесил их на вешалку. Мальчик вежливо поздоровался с родными Вити. Поиграли друзья и пошли к Илье. Дома Илья швырнул грязные ботинки под шкаф. Пальто и шапку мальчик бросил бабушке и приказал повесить. Витя удивлённо наблюдал странную перемену в поступках друга!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основная мысль: человек со всеми может вести себя по-разному и нарушать правила этикета находясь дома и с близкими людьми тема: Илья соблюдал правила этикета в гостях, но дома поступил совершенно по-другому
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