Определи падеж имён прилагательных во множественном числе.1.Он глядит чужими глазами, слушает чужими ушами.2.У короткого ума длинный язык.3.Золотые руки у того, кто обучался ремеслу хорошо.4.Свою болячку чужим здоровьем не леча...
Русский язык
Определи падеж имён прилагательных во множественном числе.1.Он глядит чужими глазами, слушает чужими ушами.2.У короткого ума длинный язык.3.Золотые руки у того, кто обучался ремеслу хорошо.4.Свою болячку чужим здоровьем не лечат.5.Повадки волчьи, а душа заячья.6.По чужим словам, что по лестнице идёт.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. творит .п 2. ед .число . 3.именит п. 4. ед .число . 5.именит п. . 6.дательный п.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Что делать, если учитель старшей школы нарушает закон "Право ученика на не выставление нежелательной текущей отметки за письменную работу" (отметки...
Математика
Одна пятая часть всех животных в зоопарке крокодила Гены составляет птицы Скольк?? всего животных зоопарка Если птицы 8