Определи падеж имён прилагательных во множественном числе.1.Он глядит чужими глазами, слушает чужими ушами.2.У короткого ума длинный язык.3.Золотые руки у того, кто обучался ремеслу хорошо.4.Свою болячку чужим здоровьем не леча...

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Определи падеж имён прилагательных во множественном числе.1.Он глядит чужими глазами, слушает чужими ушами.2.У короткого ума длинный язык.3.Золотые руки у того, кто обучался ремеслу хорошо.4.Свою болячку чужим здоровьем не лечат.5.Повадки волчьи, а душа заячья.6.По чужим словам, что по лестнице идёт.

Автор: Гость