Определи падеж имен существительных существительных Назови их окончания. Мы гордимся поле кларой с Сашей песни Тамары дружно песенку споем и подарки принесем colliculus куклами плюшку Томми мягкую игрушку Саше с Петей мишку миш...

Гость: Гость:

Поле-это сущ.,(Вижу что?) Поле-это В.падеж; Кларой-это сущ., (Любуюсь кем?) Кларой-это Т. падеж, Сашей-это сущ., (Любуюсь кем?) Сашей-это Т. падеж, песни-это сущ., (Вижу что?) песни-это В. падеж, Тамары-это сущ., (Нет кого?) Тамары-это Р. падеж, песенку-это сущ., (Вижу что?) песенку-это В. падеж, подарки-это сущ., (Вижу что?) подарки-это В. падеж, colliculus "бугорок"-это сущ., (Вижу что?) colliculus "бугорок"-это В.падеж, куклами-это сущ., (Любуюсь чем?) куклами-это Т. падеж, плюшку-это сущ., (Вижу что?) плюшку-это В. падеж, Томми-это сущ., (Вижу кого?) Томми-это В. падеж, игрушку-это сущ., (Вижу что?) игрушку-это В. падеж, Саше-это сущ., (Радуюсь кому?) Саше-это Д. падеж, Петей-это сущ., (Любуюсь кем?) Петей-это Т. падеж, мишку-это сущ., (Вижу что?) мишку-это В. падеж, зай-это сущ., (Вижу что?) зай-это В. падеж. 2) Поле-окончание (е), Кларой-окончание(ой), Сашей-окончание(ей), песни-окончание(и), Тамары-окончание(ы), песенку-окончание(у), подарки-окончание(и), colliculus "бугорок"-окончание (нулевое), куклами-окончание(и), плюшку-окончание(у), Томми-окончание(и), игрушку-окончание(у), Саше-окончание(е), Петей-окончание(ей), мишку-окончание(у), зай-окончание(ай).