Определи падеж род и склонение в словах фонарь, тротуар ,будку ,кусты, под, колпако??, бабочки ,снежинки, к фонарю

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Определи падеж род и склонение в словах фонарь, тротуар ,будку ,кусты, под, колпако??, бабочки ,снежинки, к фонарю

Автор: Гость