Определи падеж род и склонение в словах фонарь, тротуар ,будку ,кусты, под, колпако??, бабочки ,снежинки, к фонарю
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Определи падеж род и склонение в словах фонарь, тротуар ,будку ,кусты, под, колпако??, бабочки ,снежинки, к фонарю
Ответ(ы):
Гость:
Фонарь-В.п.,м.р.,1скл. тротуар- В.п.,м.р.,1скл. будку-В.п.,ж.р.,1скл. кусты-В.п.,м.р..,2скл под колпаком-Т.п.,м.р.,1скл. бабочки-Р.п.,ж.р..,2скл. снежинки-В.п.,ж.р..,2скл. к фонарю-Д.п.,м.р.,1скл.
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