Определи падеж существительных. Вставь пропущенные окончания. Есть без сол_, на ??ыстрой лошад_, в тонкой тетрад_, от сильной метел_, без ручной клад_, встретиться на пустош_, рассказать о жизн_, в крепкой ладон_. За ранее с...
Русский язык
Определи падеж существительных. Вставь пропущенные окончания. Есть без сол_, на ??ыстрой лошад_, в тонкой тетрад_, от сильной метел_, без ручной клад_, встретиться на пустош_, рассказать о жизн_, в крепкой ладон_. За ранее спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
Есть без соли(р. п) на быстрой лошади(П. п) в тонкой тетради(П. п) от сильной метели(р. п) без ручной клади(р. п) встретиться на пустоши(п. п) рассказать о жизни(п.п) в крепкой ладони (п. п)
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