Определи падеж существительных. Вставь пропущенные окончания. Есть без сол_, на ??ыстрой лошад_, в тонкой тетрад_, от сильной метел_, без ручной клад_, встретиться на пустош_, рассказать о жизн_, в крепкой ладон_. За ранее с...

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Определи падеж существительных. Вставь пропущенные окончания. Есть без сол_, на ??ыстрой лошад_, в тонкой тетрад_, от сильной метел_, без ручной клад_, встретиться на пустош_, рассказать о жизн_, в крепкой ладон_. За ранее спасибо!

Автор: Гость