ОПРЕДЕЛИ ПАДЕЖИ У ГЛАГОЛОВ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ. Для выпечки этих изделий тесто раскатывали в жгут,нарезали на маленькие куски,из этих лепили колечки. После чего их бросали в чан с кипятком,затем вынимали,подсушивали и пекли. ПОМО...

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ОПРЕДЕЛИ ПАДЕЖИ У ГЛАГОЛОВ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ. Для выпечки этих изделий тесто раскатывали в жгут,нарезали на маленькие куски,из этих лепили колечки. После чего их бросали в чан с кипятком,затем вынимали,подсушивали и пекли. ПОМОГИТЕ ПИЗЗЗЗЗЗ! :)

Автор: Гость