Определи порядок прохождения этапов созревания пыльцевого зерна: 1 образование вегетативной и генеративной клеток 2 образование гаплоидной микроспоры путем мейоза 3 образо вание пыльцевой трубки 4 митотическое деле...

Определи порядок прохождения этапов созревания пыльцевого зерна: 1 образование вегетативной и генеративной клеток 2 образование гаплоидной микроспоры путем мейоза 3 образо вание пыльцевой трубки 4 митотическое деление микроспоры 5 образование двух спермиев путем деления генеративной клетки 6 двойное оплодотворение 7 прорастание пыльцевой трубки в семязачаток