Определи род данных слов . С помощью вопроса (чем ?) образуй и запиши формы слов. Образец:дверь (ж.р.) -(чем?)дверью Те слова ,что ь показывает мягкость согласного,подчеркни ______ . Слова ,в которых ь - разделительный, подче...
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Определи род данных слов . С помощью вопроса (чем ?) образуй и запиши формы слов. Образец:дверь (ж.р.) -(чем?)дверью Те слова ,что ь показывает мягкость согласного,подчеркни ______ . Слова ,в которых ь - разделительный, подчеркни ------ .Слова ,в которых ь показывает,что слово женского рода , подчеркни ~~~~ . Соль(ж.р.)-солью боль(ж.р.)-болью изгородь(ж.р.)изгородью ночь(ж.р.)-ночью ель(ж.р.)-елью вещь(ж.р.)-вещью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 столбик-показывают мягкость,2 столбик-разделительный мягкий знак.Все слова женского рода
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