Определи склонения и падеж имен существительные о забияке без печали к калитке в ??ермишели в злости над простором
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Определи склонения и падеж имен существительные о забияке без печали к калитке в ??ермишели в злости над простором
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Забияка _ 1склонение родителбный падеж
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