Определи склонения и падеж имен существительные о забияке без печали к калитке в ??ермишели в злости над простором

Русский язык
Определи склонения и падеж имен существительные о забияке без печали к калитке в ??ермишели в злости над простором
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Забияка _ 1склонение родителбный падеж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите плиз:с найти модуль разности между точным и приближенном значении
Ответить
Физика
Составьте пожалуйста задачу по физике за 7 класс,нужно срочно на олимпиаду
Ответить
Математика
Допоможіть рішити кругові вирази тобто приклади. 5х4, 21+24, 3х8, 24-19, 45-36, 20-5, 15+6, 9:3
Ответить
Математика
Из овощей хранилища в магазин отправили 70 ящиков морковки что составило одну шестую часть всей морковки сколько ящиков морковки было ваще хранилищ...
Ответить
Окружающий мир
Какой город был построен раньше Москва или Новгород
Ответить