Определи все числа, которые можно подставить вместо буквы m в числителе правильной дроби m12, чтобы числитель m и знаменатель 12 были взаимно простыми числами. Ответ: (числа записывай в порядке возрастания, без проме...
Определи все числа, которые можно подставить вместо буквы m в числителе правильной дроби m12, чтобы числитель m и знаменатель 12 были взаимно простыми числами. Ответ: (числа записывай в порядке возрастания, без промежутков, для отделения чисел используй символ ;)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Если дробь выглядит m/12, то m = 2, 3, 4, 6, 12 При таких числителе и знаменателе дробь можно будет сократить