Определи все числа, которые можно подставить вместо буквы m в числителе правильной дроби m12, чтобы числитель m и знаменатель 12 были взаимно простыми числами. Ответ: (числа записывай в порядке возрастания, без проме...

Определи все числа, которые можно подставить вместо буквы m в числителе правильной дроби m12, чтобы числитель m и знаменатель 12 были взаимно простыми числами. Ответ: (числа записывай в порядке возрастания, без промежутков, для отделения чисел используй символ ;)