Определить давление аргона(Ar) содержащегося в сосуде в концентрации 4*1023 м-3,если с??едняя квадратичная скорость движения его моллекул составляет 900м/с

Физика
Определить давление аргона(Ar) содержащегося в сосуде в концентрации 4*1023 м-3,если с??едняя квадратичная скорость движения его моллекул составляет 900м/с
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