Определить действующее значение переменного тока, амплитудное значение которого 100 А. А) 100 А Б) 70,7 А В) 141 А Г) 14,1 А
Физика
Определить действующее значение переменного тока, амплитудное значение которого 100 А. А) 100 А Б) 70,7 А В) 141 А Г) 14,1 А
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.707 вот ответ на задачу: Определить действующее значение переменного тока, амплитудное значение которого 100 А. А) 100 А Б) 70,7 А В) 141 А Г) 14,1 А
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