Определить электроемкость С конденсатора в колебательном контуре если индуктивность катушки. L=0.2 Гн,а частота V собственных электромагнитных колебаний равно 1000Гц

Физика
Определить электроемкость С конденсатора в колебательном контуре если индуктивность катушки. L=0.2 Гн,а частота V собственных электромагнитных колебаний равно 1000Гц
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т=1/v=2πкорень LC C=1/v∧2*4πL C= 1/1000Гц*1000Гц*4*3,14*0,2 Гн=1/25,12*10∧5=0,04*10∧-5= 4*10∧-7 Ф=0,4 мкФ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Электронное письмо с 1 раза удается отправить с вероятностью 0,8. С какой вероятнос??ью из 4 писем удастся отправить с. первого раза только 2 из них?
Ответить
Алгебра
3*x-5*(2*x+1)=3(3-2x) с решением
Ответить
Математика
Логарифм (х-7) по основанию 6 Найдите Область определения функции
Ответить
География
Укажи верное выражение. а) земля обращается вокруг солнца,б) земля обращается вокруг планет солнечной системы, в) земля обращается вокруг луны
Ответить
История
Укажите годы первой пятилетки?
Ответить