Определить электроемкость С конденсатора в колебательном контуре если индуктивность катушки. L=0.2 Гн,а частота V собственных электромагнитных колебаний равно 1000Гц
Физика
Определить электроемкость С конденсатора в колебательном контуре если индуктивность катушки. L=0.2 Гн,а частота V собственных электромагнитных колебаний равно 1000Гц
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т=1/v=2πкорень LC C=1/v∧2*4πL C= 1/1000Гц*1000Гц*4*3,14*0,2 Гн=1/25,12*10∧5=0,04*10∧-5= 4*10∧-7 Ф=0,4 мкФ
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