Определить электроемкость С конденсатора в колебательном контуре если индуктивность катушки. L=0.2 Гн,а частота V собственных электромагнитных колебаний равно 1000Гц

Физика

Определить электроемкость С конденсатора в колебательном контуре если индуктивность катушки. L=0.2 Гн,а частота V собственных электромагнитных колебаний равно 1000Гц

Автор: Гость