Определить энергетическую ценность 250 гр хлеба ржаного формового если в 100 гр его ??одержится:белка-6,6г:жира-1,2г:углевода 34,4

Гость: Гость:

В одном грамме белка находится 4 ккал, в углеводе 3,75 ккал, в одном грамме жира 9ккал Соответственно, 6,6*4+1,2*9+34,4*3,75= 26,4+10,8+129=166,2 - на 100 грамм следовательно, если 250 грамм, то 166,2+166,2+83,1= 415,5 ответ: 415 ккал