Определить формулу углеводорода содержащего 82,8% углерода если его плотность по в??дороду равна 29. написать структурную формулу углеводорода
Химия
Определить формулу углеводорода содержащего 82,8% углерода если его плотность по в??дороду равна 29. написать структурную формулу углеводорода
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