Определить формулу углеводорода содержащего 82,8% углерода если его плотность по в??дороду равна 29. написать структурную формулу углеводорода

Химия

Определить формулу углеводорода содержащего 82,8% углерода если его плотность по в??дороду равна 29. написать структурную формулу углеводорода

Автор: Гость