Определить формулу углеводорода содержащего 82,8% углерода если его плотность по в??дороду равна 29. написать структурную формулу углеводорода

Химия
Определить формулу углеводорода содержащего 82,8% углерода если его плотность по в??дороду равна 29. написать структурную формулу углеводорода
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кроме структурной формулы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Периметр равностороннего треугольника равен 18.900 мм. Какова длина его стороны в дациметрах?
Ответить
Русский язык
Подбери родственные слова к слову скворец
Ответить
Биология
1. Що за процес зображений на малюнку (1)? 2.Визначне, яка стадія клітинного циклу зображена на малюнку (2). (Назвати фазу і навести обґрунтува...
Ответить
Химия
Помогите с 1,2,3,4,! не знаю как сделать
Ответить
Математика
Решите пожалуйста -(8,8-x)-(4,7+x) !Даю 20 б!
Ответить