Определить: какими внешними эффектами соправождаются такие хим. процессы: Скисан??е молока, горение дров, брожение сока, подгорание ржавчины на сковороде.
Химия
Определить: какими внешними эффектами соправождаются такие хим. процессы: Скисан??е молока, горение дров, брожение сока, подгорание ржавчины на сковороде.
Ответ(ы) на вопрос:
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1.образование осадка 2. выделение тепла и света 3. образование осадка 4. образование налета( осадка)
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