Определить количество звуков в словах лиса, лужа,жаба,волк,хвост
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Определить количество звуков в словах лиса, лужа,жаба,волк,хвост
Ответ(ы):
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Лиса-4 зв., лиса- 4зв., жаба- 4 зв., волк- 4 зв., хвост- 5 зв.
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