Определить масштаб карты если расстояние в 4 км между населенными пунктами на кар??е соответствует 5 см.
География
Определить масштаб карты если расстояние в 4 км между населенными пунктами на кар??е соответствует 5 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4:5 = 0.8 1км = 10 000 см 0.8×10 000 = 8000 1:8000
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