Определить массу 20% раствора фосфорной кислоты, которую можно получить из 7,1 грамма оксида фосфора 5?

Химия
Определить массу 20% раствора фосфорной кислоты, которую можно получить из 7,1 грамма оксида фосфора 5?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:  m(P2O5) = 7,1 Найти: m(H3PO4) Решение:   7,1 г                    xг           P2O5 + 3H2O = 2H3PO4  142 г                     196 г    7,1 г     ---   х г  142 г   ---  196 г  х = 7,1 ∙ 196\142 = 9,8 г m(р-ра H3Po4)=9,8*0,2=1,96 ответ: m(р-ра H3Po4) =  1,96 г
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