Определить массу 20% раствора фосфорной кислоты, которую можно получить из 7,1 грамма оксида фосфора 5?

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Дано: m(P2O5) = 7,1 Найти: m(H3PO4) Решение: 7,1 г xг P2O5 + 3H2O = 2H3PO4 142 г 196 г 7,1 г --- х г 142 г --- 196 г х = 7,1 ∙ 196\142 = 9,8 г m(р-ра H3Po4)=9,8*0,2=1,96 ответ: m(р-ра H3Po4) = 1,96 г