Определить массу раствора серной кислоты( массовая доля H₂SO₄ в котором 30%), который потребуется для полной нейтрализации 200г раствора щёлочи( массовая доля NaOH в этом растворе 20%)!?
Химия
Определить массу раствора серной кислоты( массовая доля H₂SO₄ в котором 30%), который потребуется для полной нейтрализации 200г раствора щёлочи( массовая доля NaOH в этом растворе 20%)!?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(NaOH) = 200*0.2 = 40г n(NaOH) = m/M = 40/40 = 1 моль 2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + H2O n(H2SO4) = 1*1/2 = 0.5 моль m(H2SO4) = n*M = 0.5*98 = 49 г m(раствора H2SO4) = 49/0.3 = 163.3 г
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