Определить массу раствора серной кислоты( массовая доля H₂SO₄ в котором 30%), который потребуется для полной нейтрализации 200г раствора щёлочи( массовая доля NaOH в этом растворе 20%)!?

Химия

Определить массу раствора серной кислоты( массовая доля H₂SO₄ в котором 30%), который потребуется для полной нейтрализации 200г раствора щёлочи( массовая доля NaOH в этом растворе 20%)!?

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