определить молекулярную массу вещества воды и определить массовую долю любого элемента помоги срочноооо! )))
Химия
определить молекулярную массу вещества воды и определить массовую долю любого элемента помоги срочноооо! )))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(H₂O) = 1·2+16 =18 г\моль Найти: w(O) w(O) = 16\18 = 0,889 или 88,9% w(O) = 1·2\18 = 0,111 или 11,1%
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