Определить падеж. блестящими, прозрачными, небольшими глазами; с черным носом и черными лапами;с длинною, гибкою и красивою шеей;между зеленых камышей;по темно-синей гладкой поверхности воды.

Русский язык
Определить падеж. блестящими, прозрачными, небольшими глазами; с черным носом и черными лапами;с длинною, гибкою и красивою шеей;между зеленых камышей;по темно-синей гладкой поверхности воды.
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Повыно ароов подбчыарт кооуар крджь
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