Определить падеж существительных у березки, о подружке, к печке, с мамочкой, скате??ти,в Сибири, за окошком, в сугробе, вижу медведя, у дороги, на свежий воздух, купил немного моркови

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У березки(родительный) О подружке(предложный) К печке(дательный) С мамочкой(творительный) Скатерти(родительный) В Сибири(предложный) За окошком(творительный) В сугробе(предложный) Вижу медведя(винительный) У дороги(родительный) На свежий воздух(винительный) Купил немного моркови (винительный)