Определить падеж у существительных. У утки были пушистые утята.Однажды лисица утащила утку.Мы научили собаку Альму водить к реке утят.Вот Альма важно идет к реке.Утята спешат за ней.Птенчики ныряют в воде.Потом они гуляют на лу...

Гость: Гость:

1)Были(у кого? у чего?) у утки. Р.п 2)Были(кто?что?)утята.Им.п. 3)Утащила (кого?что?) утку. В.п. 4)Утащила(кто?что?) лисица. Им.п. 5)Научили(кого?что?)собаку. В.п. 6)Водить(кого?что?) Альму. В.п. 7)Водить(к кому? к чему?)к реке. Д.п. 8)Спешат(кто?что?) утята. Им.п 9)Спешат (за кем?за чем?) за ней. Тв.п. 10)Ныряют(кто?что?) птеньчики. Им.п. 11)Ныряют(в ком? в чём?) в воде. Пр.п. 12)Гуляют(на ком? на чём?) на лугу. Пр.п. 13)Гуляют (кто?что?) они. Им.п. 14)Сидит(кто? что?) собака. Им.п. 15)Охраняет(кого? что?) утят. В.п.