Определить площадь школьного участка, если здание занимает 980 кв. м, сад и огород 2 ??а 42 а, двор со служебными постройками 25 а и спортивный городок занимает 1 220 кв. м

Математика

Определить площадь школьного участка, если здание занимает 980 кв. м, сад и огород 2 ??а 42 а, двор со служебными постройками 25 а и спортивный городок занимает 1 220 кв. м

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