Определить площадь школьного участка, если здание занимает 980 кв. м, сад и огород 2 ??а 42 а, двор со служебными постройками 25 а и спортивный городок занимает 1 220 кв. м
Математика
Определить площадь школьного участка, если здание занимает 980 кв. м, сад и огород 2 ??а 42 а, двор со служебными постройками 25 а и спортивный городок занимает 1 220 кв. м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто все сложи не и перкведи га и а в кв.м и всо)
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