Определить склонение следующих сущиствительных - училище,радость,ведро,стремя,продолжение,медицина
Русский язык
Определить склонение следующих сущиствительных - училище,радость,ведро,стремя,продолжение,медицина
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Училище 2 скл радость 3 скл ведро 2 скл стремя 2 скл продолжение 2 скл медицина 1 скл
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