ОПРЕДЕЛИТЬ ТИП ПРИДАТОЧНОГО 1) Ветер налетел с той стороны, откуда мы его не ждали. 2) Пока не взошло солнце, дышать было легко. 3) Я побывал в городе, где прошло мое детство. 4) Чтобы волосы не падали на лоб, Никита повяз...

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ОПРЕДЕЛИТЬ ТИП ПРИДАТОЧНОГО 1) Ветер налетел с той стороны, откуда мы его не ждали. 2) Пока не взошло солнце, дышать было легко. 3) Я побывал в городе, где прошло мое детство. 4) Чтобы волосы не падали на лоб, Никита повязал их лентой. 5) Щенок скулит так жалобно, будто плачет ребенок. 6) Всякий труд важен, ибо облагораживает человека. 7) И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуж-дал. 8) Мы с сестрой хотели, чтобы отец поехал отдыхать. 9) Когда на темно-красных ветках появляются белые комочки сережек, верба особенно красива. 10) Когда Мария увидела ребят, сердце ее зашлось от жалости к ним. 11) Я поехал туда, где прошло мое детство. 12) Посмотри, как тихо позолоту август рассыпает на полях. 13) Не знаю, что меня привлекает в этом юноше. 14) Пустыня покоряется тем, кто не боится ее суровых будней. 15) Мы увидели новый дом, который недавно сдали в эксплуатацию. 16) В темноте я проверил, опущены ли шторы затемнения, и зажег свет. 17) Я сказал, что пошутил, и, подойдя к своей постели, юркнул с головой под одеяло. 18) Надо поймать тот час, когда косые лучи начнут пронизывать лес. 19) Я рассказал, где прошло мое детство. 20) Чтобы добраться до места стоянки, мы должны были пройти еще километ-ров пять. 21) Мы точно знали, когда приезжают артисты. 22) Ценители понимают, что у художественного произведения должны быть и другие качества. 23) Я унёс бумагу, боясь, что они пропадут. 24) Он не знал, как называется этот цветок. 25) Жанна выходит на улицу посмотреть, не тише ли стало море, не светает ли и горит ли лампа на маяке.

Автор: Гость