Определить вес тела массой 5 кг.а) если оно двигается равномерно. б) вверх с ускорением 2м/с. в) падает свободно вниз

Физика

Определить вес тела массой 5 кг.а) если оно двигается равномерно. б) вверх с ускорением 2м/с. в) падает свободно вниз

Автор: Гость