Определить вес тела массой 5 кг.а) если оно двигается равномерно. б) вверх с ускорением 2м/с. в) падает свободно вниз
Физика
Определить вес тела массой 5 кг.а) если оно двигается равномерно. б) вверх с ускорением 2м/с. в) падает свободно вниз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) P=m*g=5*10=50 H б) P=m*(g+a)=5*(10+2)=60 H в) P=m*(g-a)=m*(g-g)=0 H
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