Определить во всех существительных падеж Предложения: В одном огромном лесу жил- ??ыл лесничий по имени Чернобородый. Он целый день бродил взад и вперёд по лесу, и каждое дерево на своем участке знал он по имени. В лесу леснич...
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Определить во всех существительных падеж Предложения: В одном огромном лесу жил- ??ыл лесничий по имени Чернобородый. Он целый день бродил взад и вперёд по лесу, и каждое дерево на своем участке знал он по имени. В лесу лесничий всегда радовался , но зато дома он часто вздыхал и хмурился. В лесу у него всё шло хорошо, а дома бедного лесничего очень огорчали его сыновья
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В лесу - Творительный по имени - Дательный Чернобородый - Именительный Он-Именительный день-Винительный по лесу-Дательный дерево-Винительный на участке-Предложный Падеж
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