Определить во всех существительных падеж Предложения: В одном огромном лесу жил- ??ыл лесничий по имени Чернобородый. Он целый день бродил взад и вперёд по лесу, и каждое дерево на своем участке знал он по имени. В лесу леснич...

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Определить во всех существительных падеж Предложения: В одном огромном лесу жил- ??ыл лесничий по имени Чернобородый. Он целый день бродил взад и вперёд по лесу, и каждое дерево на своем участке знал он по имени. В лесу лесничий всегда радовался , но зато дома он часто вздыхал и хмурился. В лесу у него всё шло хорошо, а дома бедного лесничего очень огорчали его сыновья

Автор: Гость