Определите части света и материка с минимальными и максимальным и показателями смертности
Разное
Определите части света и материка с минимальными и максимальным и показателями смертности
Ответ(ы):
Гость:
Ммнималный Австралия максимальный Южная Америка
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