Определите число молекул углекислого газа который содержит столько же атомов кислорода сколько их содержится в 6 молекулах серной кислоты
Химия
Определите число молекул углекислого газа который содержит столько же атомов кислорода сколько их содержится в 6 молекулах серной кислоты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24 молекулы H2SO4 4 атома О Молекул 6*4=24 оно равно кол-ву молекул углекислого газагениально
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