Определите число молекул углекислого газа который содержит столько же атомов кислорода сколько их содержится в 6 молекулах серной кислоты

Химия

Определите число молекул углекислого газа который содержит столько же атомов кислорода сколько их содержится в 6 молекулах серной кислоты

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