Определите давление жидкости на дно сосуда цилиндрической формы. Высота столба ж??дкости в сосуде равна 20 см, а ее плотность 1030кг/м в кубе

Физика

Определите давление жидкости на дно сосуда цилиндрической формы. Высота столба ж??дкости в сосуде равна 20 см, а ее плотность 1030кг/м в кубе

Автор: Гость