Определите давление жидкости на дно сосуда цилиндрической формы. Высота столба ж??дкости в сосуде равна 20 см, а ее плотность 1030кг/м в кубе

Физика
Определите давление жидкости на дно сосуда цилиндрической формы. Высота столба ж??дкости в сосуде равна 20 см, а ее плотность 1030кг/м в кубе
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Могу подсказать только формулу) P=pgh
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В предложении" Я хочу нарисовать её акварельными красками","её" это существительное? Помогите пожалуйста, очень срочно!!!
Ответить
Математика
Пресс за 6 часов проехал 480 километров За сколько часов он проедет за 1880 километров двигаясь с такой же скоростью
Ответить
Русский язык
Какой падеж по хрустальному снегу
Ответить
История
Чем участники представлений в афинских театрах отличались от актеров нашего времени
Ответить
География
От Москвы до Диснейленда предстоит перемещятся в (слово) направлении.
Ответить