Определите давление жидкости на дно сосуда цилиндрической формы. Высота столба ж??дкости в сосуде равна 20 см, а ее плотность 1030кг/м в кубе
Физика
Определите давление жидкости на дно сосуда цилиндрической формы. Высота столба ж??дкости в сосуде равна 20 см, а ее плотность 1030кг/м в кубе
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Гость:
Могу подсказать только формулу) P=pgh
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