Определите длину математического маятника который за 10 секунд совершает на 4 полных колебания меньше чем математический маятник длиной 60 см

Физика
Определите длину математического маятника который за 10 секунд совершает на 4 полных колебания меньше чем математический маятник длиной 60 см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
L = T² * g / 4π² T1 - период колебаний  g - ускорение свободного падения ( 10 Н / кг )  π - число пи ( 3,14 )   найдём период колебаний для второго маятника: T2 = 2π√L / g  L - длина ( 0,6 м )  g = 10 H / кг  T2 = 2 * 3,14 * √0,6 / 10 = 6,28 * √0,06 = 6,28 * 0,25 = 1,57 c  Теперь узнаем , сколько колебаний он совершил: n = t / T = 10 c / 1,57 c = 6,36 колебаний  Так как первый маятник совершил на 4 колебания меньше , то  6,36 - 4 = 2,36 кол Теперь узнаём период колебаний для первого маятника: T1 = t / n = 10 / 2,36 = 4,23 c  И , наконец , длину  L = T² * g / 4π² = (4,23)² * 10 / 4 * (3,14)² = 178,929 / 39,4384 ≈ 4,53 м 
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