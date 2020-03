Определите длину математического маятника который за 10 секунд совершает на 4 полных колебания меньше чем математический маятник длиной 60 см

Гость: Гость:

L = T² * g / 4π² T1 - период колебаний g - ускорение свободного падения ( 10 Н / кг ) π - число пи ( 3,14 ) найдём период колебаний для второго маятника: T2 = 2π√L / g L - длина ( 0,6 м ) g = 10 H / кг T2 = 2 * 3,14 * √0,6 / 10 = 6,28 * √0,06 = 6,28 * 0,25 = 1,57 c Теперь узнаем , сколько колебаний он совершил: n = t / T = 10 c / 1,57 c = 6,36 колебаний Так как первый маятник совершил на 4 колебания меньше , то 6,36 - 4 = 2,36 кол Теперь узнаём период колебаний для первого маятника: T1 = t / n = 10 / 2,36 = 4,23 c И , наконец , длину L = T² * g / 4π² = (4,23)² * 10 / 4 * (3,14)² = 178,929 / 39,4384 ≈ 4,53 м