Определите форму,содержание,идею и тему для рассказа Л.Н.Толстого "После бала"

Литература
Определите форму,содержание,идею и тему для рассказа Л.Н.Толстого "После бала"
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Произведение После бала было о несчастном влюбленном он был влюблен в девушку Вареньку он танцевал с ней на балу... Он увидел жестокость отца девушки после бала.... Это его повергло в шок после чего Любовь к девушке угасла...
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