Определите формулу углеводорода в котором массовая доля водорода 14,3%,а относител??ная плотность по водороду 21. Помогите пожалуйста ооочень надо))

Химия

Определите формулу углеводорода в котором массовая доля водорода 14,3%,а относител??ная плотность по водороду 21. Помогите пожалуйста ооочень надо))

Автор: Гость