Определите формулу углеводорода в котором массовая доля водорода 14,3%,а относител??ная плотность по водороду 21. Помогите пожалуйста ооочень надо))
Химия
Определите формулу углеводорода в котором массовая доля водорода 14,3%,а относител??ная плотность по водороду 21. Помогите пожалуйста ооочень надо))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CxHy x:y=n(C):n(H)= 85,7/12:14,3/1=7,1:14,3=1:2 CH2 D (H2)=21*2=42г/моль Мол.фор.=M (CxHy)/M (CH2)=42/14=3 СН2*3=С3Н6 КАЖЕТСЯ ТАК)
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