Определите формулу вещества, состоящего из атомов углерода и водорода, плотность паров которого по водороду равняется 8
Химия
Определите формулу вещества, состоящего из атомов углерода и водорода, плотность паров которого по водороду равняется 8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находим массу- вес водорода на плотность=2*8=16 Ar(C)=12 Ar(H)=1 карбон входит один раз ,а водород=4 формула СН4- метан
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