Определите группы тканей у следующих объектов : a) сердцевина стебля чинары b) м??коть помидора c) волоски крапивы d) кончик корня е)жилка листа Буду очень благодарна

Биология

Определите группы тканей у следующих объектов : a) сердцевина стебля чинары b) м??коть помидора c) волоски крапивы d) кончик корня е)жилка листа Буду очень благодарна

Автор: Гость