Определите группы тканей у следующих объектов : a) сердцевина стебля чинары b) м??коть помидора c) волоски крапивы d) кончик корня е)жилка листа Буду очень благодарна

Биология
Определите группы тканей у следующих объектов : a) сердцевина стебля чинары b) м??коть помидора c) волоски крапивы d) кончик корня е)жилка листа Буду очень благодарна
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А). Проводящая. е) Механическая.
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