Определите, Имеют ли данные глаголы действительного залога соотносительные форм?? страдательного залога. Составьте словосочетание . Строить,белеть,думать,провожать,проектировать,открывать
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Определите, Имеют ли данные глаголы действительного залога соотносительные форм?? страдательного залога. Составьте словосочетание . Строить,белеть,думать,провожать,проектировать,открывать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Построенный дом, провожаемый родственниками, проектируемый комплекс, открытый людьми От белеть и думать страд. причастия не образуются (они непереходные)
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