Определите, Имеют ли данные глаголы действительного залога соотносительные форм?? страдательного залога. Составьте словосочетание . Строить,белеть,думать,провожать,проектировать,открывать

Русский язык
Определите, Имеют ли данные глаголы действительного залога соотносительные форм?? страдательного залога. Составьте словосочетание . Строить,белеть,думать,провожать,проектировать,открывать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Построенный дом,  провожаемый родственниками,  проектируемый комплекс,  открытый людьми От белеть и думать  страд. причастия не образуются (они непереходные)
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