Определите индукцию магнитного поля, если на проводник с током силой 10А длиной 1м ??ействует сила 10мН
Физика
Определите индукцию магнитного поля, если на проводник с током силой 10А длиной 1м ??ействует сила 10мН
Ответ(ы):
Гость:
По формуле B=F/I*L в си 10мН=1000000Н следовательно B равно,1000000/(1*10)=100000T(Тесла)
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